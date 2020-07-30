Прима Большого театра встретилась с воспитанниками Академии хореографии

Юные артисты подготовили для звезды неожиданные вопросы.

— Девочки и мальчики, вы любите балет? — улыбаясь, начала встречу С.Захарова.

Она рассказала, занятие хореографией было мечтой ее матери, которая хотела стать балериной, поэтому привела дочь в хореографическое училище. Сама С.Захарова тогда даже и не знала, что такое балет. В городе, где родилась нынешняя прима Большого театра, профессионального театра не было, балет можно было увидеть только по телевизору.

С.Захарова объяснила маленьким танцовщикам, что заниматься балетом надо начинать в раннем возрасте, чтобы подготовить тело к большим физически нагрузкам. По ее словам, балет, это прежде всего дисциплина, тяжелые многочасовые тренировки, а не только красивые пачки и выступления на сцене.

— Ни в коем случае нельзя останавливаться! Нужно все время заниматься своим телом. Если хочешь иметь хорошую растяжку, нужно растягиваться, не жалея себя. Вы сейчас мягкие пластичные. в этом возрасте нужно выработать все данные, чтобы потом было легче. Чем старше вы будете становиться, тем тяжелее, больнее растягивать свои мышцы, — объяснила балерина.

Юным ученикам балетной академии было интересно узнать о встречах С.Захаровой с великой Майей Плисецкой.

— Я увидела Майю Плисецкую в Большом театре, когда репетировала балет «Кармен-сюита, — поделилась воспоминаниями прима. — Она пришла на репетицию и показывала мне некоторые позы, позиции, руки, какие должны быть в этом спектакле. А когда я станцевала премьеру, после спектакля М.Плисецкая мне сказала: «Хорошо, что ты меня не копируешь, ты совершенно другая Кармен». Это было приятно. Станцевать тот же спектакль, где у зрителей «Кармен-сюита» ассоциируется только с Плисецкой, спектакль , который танцуют многие балерины по всему миру и не повторить их, а привнеси в роль что-то свое — самая большая сложность, — говорит С.Захарова.

Юные артисты спросили балерину о мечте.

— Действительно, какая у меня может быть мечта, если я станцевала на всех лучших сценах мира и весь репертуар, какой только можно пожелать? Сейчас мне интересно работать над современной хореографией. Интересно, когда хореограф ставит новые номера и спектакли специально для меня. Я мечтаю продолжать работать, делать новые проекты и чтобы то, что я делаю, нравилось мне и зрителю, — был ответ.

Следующий вопрос был, кем бы вы стали, если бы не стали балериной?

— Когда я была маленькая, то мечтала работать на конфетной фабрике. Я представляла (смеется) что эти тети, которые там работают, могут есть много-много шоколадных конфет. Теперь я даже не представляю, кем бы я могла стать, — признается артистка. — И всегда благодарю свою маму, которая привела меня поступать в хореографическое училище, потому что только благодаря ей сегодня я — Светлана Захарова, балерина, и общаюсь с вами.

На вопрос о любимой роли в балете, С.Захарова ответила так: «Любимый балет должен быть тот, над которым ты работаешь сейчас. Если ты любишь, свою героиню, то у тебя все получится. Если ты роль не любишь, то от нее лучше отказаться. Зрители все чувствуют, если ты не любишь, то что делаешь, то получится плохо».

Будущее балета, по словам С.Захаровой, несомненно связано с классикой.

— Классический балет — это основа. Современная хореография будет меняться, а классическая ее часть — вечна, как вечна и музыка, — объяснила она.

Комментируя вопрос о театральных и балетных приметах, С.Захарова ответила, что она верующая, поэтому в приметы не верит. Единственное, надевает пуанты всегда с левой ноги. Но это привычка, а не примета.

Балерина призналась, что пока не планирует заниматься преподавательской деятельностью.

— Достаточно сложно быть действующей балериной и обучать. Когда у тебя появляется ученик нужно полностью концентрироваться на нем. Так что пока у меня не было такого опыта и практики. Но возможно, когда-нибудь я этим займусь, — пообещала С.Захарова.

В заключении она напутствовала ребят перед началом нового учебного года в Академии хореографии и сфотографировалась с ними на память.

Справка

Распоряжение о создании Академии хореографии и Театра оперы и балета в Севастополе было подписано председателем Правительства РФ в июне 2019. Эти объекты станут частью культурно-образовательного и музейного комплекса на мысе Хрустальный.

Первый набор в Академию хореографии провели в августе прошлого года.