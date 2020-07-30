Прима Большого театра рассказала о балете «Кармен-сюита» и сцене в Херсонесе

В преддверии Международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе, которое продлится с 29 июля по 2 августа, народная артистка России, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова раскрыла детали работы над балетом «Кармен-сюита», любви к открытым площадкам и поделилась впечатлениями от первой репетиции на новой сцене, которую специально построили к фестивалю в портовой части древнего города.

Постановка одноактного балета хореографа Альберто Алонсо «Кармен-сюита», поставленного на основе оперы Жоржа Бизе (1875 г.) и оркестрованного композитором Родионом Щедриным, где Кармен танцевала Светлана Захарова, была сделана к юбилею Майи Плисецкой в 2005 году.

— Знаете, это была непростая ситуация. Мы вместе с моим партнёром Андреем Уваровым готовили премьеру, учили спектакль по плёнкам Майи Михайловны Плисецкой, и когда приехал хореограф спектакля Альберто Алонсо. Буквально за две недели до спектакля он заявил, что это всё не то, и он хочет поставить спектакль, который танцует Алисия Алонсо. Для нас это был шок», — рассказывает артистка Большого театра С.Захарова.

По словам балерины, им тогда за две недели до премьеры пришлось полностью выучить новую хореографию. В 1967 году Альберто Алонсо ставил спектакль специально для Майи Плисецкой, но затем, вернувшись через некоторое время на Кубу, он на ту же музыку и в тех же декорациях поставил совершенно другой спектакль для Алисии Алонсо. И вот эту другую постановку предложили танцевать Светлане Захаровой.

— Где-то в каких-то небольших моментах балет совпадает, но в принципе, я танцую совершенно другую хореографию. М.Плисецкая присутствовала на репетициях и, несмотря на то, что хореография поменялась, определённые позиции рук, повороты головы, положения она мне показывала, — вспоминает С.Захарова.

Фактически за две недели А.Алонсо переделал весь спектакль. По ощущениям С.Захаровой, новый спектакль более богат на поддержки, в нем больше движения. М.Плисецкая рассказывала, что, когда ставили «Кармен» в 1967 году, на репетиции приходили какие-то люди и пристально смотрели за тем, что они делают. Малейшие проявления страсти строго пресекались. Балет поставили скромно, но, несмотря на это, «Кармен-сюиту» сочли тогда чересчур откровенной. В новой постановке хореограф сделал все так, как хотел когда-то.

— Моя Кармен другая, но рассказывать какая — не буду, - заявила балерина. — Я завтра ее станцую.

С.Захарова рассказала, что любит танцевать на открытых площадках: «Open air — распространённая практика, особенно на Европейских летних фестивалях, — делится впечатлениями артистка. — Очень часто приходится танцевать в необычных местах, возле старинных замков или на обрыве над морем. Это всегда очень красиво».

Балерина осталась довольна репетицией на сцене в Херсонесе. Рассказала, что сцена, на которой идёт Кармен-сюита в Большом театре чуть-чуть меньше херсонесской, хотя, по размеру приближена к исторической сцене Большого театра. Она оценила новую крышу, которую в этом году установили над сценой и зрительным залом. Единственное, что вызвало ее беспокойство, это возможность выпадения вечернего конденсата на линолеум, на котором танцуют артисты.

— Это может быть очень опасно, - сказала она. — Эти гастроли для нас — особенные. Мы четыре месяца не выходили на сцену и это будет наш первый выход с момента самоизоляции. Мы действительно сидели дома, держали форму в домашних условиях, а это достаточно сложно. За короткий срок нам надо было восстановиться, набрать сценическую форму. Честно говоря, когда я узнала, что гастроли состоятся, то очень обрадовалась. Надеюсь, наша программа понравится зрителям, — заключила прима.

Напомним, артисты Большого театра России впервые примут участие в Международном фестивале оперы и балета в Херсонесе, который пройдёт в этом году в четвёртый раз. В программе — гала-концерт артистов оперы Большого театра и одноактный балет «Кармен-сюита» в хореографии Альберто Алонсо.