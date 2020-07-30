Плюс четыре стобалльника по ЕГЭ

Актив выпускников Севастополя, набравших максимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, пополнился тремя стобалльниками по истории и еще одним — по физике.

Настоящими знатоками школьного курса истории оказались выпускница Севастопольского образовательного центра «Бухта Казачья» Мария Бережнова, выпускник ФГКОУ СОШ №8 Артем Александрин и выпускница прошлых лет Лейла Нахапетян.

Полностью без ошибок выполнил задания по физике выпускник СОШ №58 им.Колядина Артем Мартыненко.

И если по истории в прошлом году столь блестящие результаты уже фиксировались, то по физике это произошло впервые.

Согласно информации департамента образования и науки, в 2020 году уже 10 севастопольских ребят получили по ЕГЭ максимально возможные результаты: трое — по русскому языку, двое — по литературе, один — по профильной математике, трое — по истории и еще один — по физике.

Сдача ЕГЭ продолжается.