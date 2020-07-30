Отменяют прямые рейсы из Владивостока в Крым

Последние прямые рейсы до Симферополя из Владивостока и обратно будут выполнены 8-9 августа в связи с запуском международного авиасообщения, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия», которая выполняет полеты.

«Последний рейс из Владивостока в Симферополь состоится 8 августа, на нем же 9 августа вернутся домой туристы, отправленные на отдых ранее», — рассказали агенству ТАСС в авиакомпании. Тех туристов, которые уже купили туры, компания отправит на отдых регулярными рейсами через Москву.

«Постепенное снятие ограничений на полеты на мировые курорты, а также окончание школьных и студенческих каникул, привели к прогнозируемому снижению спроса на туристический продукт на Дальнем Востоке. В связи с чем было принято решение о корректировке расписания», — пояснили в авиакомпании.

«Россия» совместно с туроператором «Библио-Глобус» открыла прямое сообщение Приморья и Крыма 11 июля. В этот день международный аэропорт «Симферополь» принял двухпалубный 522-местный лайнер Boeing-747 с полной загрузкой.

Планировалось, что полеты будут осуществляться каждую неделю: из Владивостока — по субботам, из Крыма — по воскресеньям. Время в пути — около 10 часов.