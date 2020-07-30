Новый заболевший и новый умерший

На утро 30 июля в Севастополе зарегистрирован один новый пациент с covid-19 и новая смерть от этой болезни.

Скончался 76-летний мужчина, у которого новая коронавирусная инфекция была осложнена двусторонней пневмонией, сердечно-легочной недостаточностью и отеком легких.

Про новую заболевшую известно, что она супруга заболевшего ранее жителя Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 343 человека, выздоровело 278, умерло девять человек.