Началось голосование за эскиз медали

В конкурсе на лучший эскиз медали имени Даши Севастопольской, вручаемой сотрудникам среднего медицинского персонала за особое милосердие, проявленное в работе, начался этап голосования.

На сайте правительства города можно выбрать один из трех эскизов, отобранных экспертным жюои из более чем 30 предложенных работ.

Первый эскиз — предоставила на конкурс дизайнер Ирина Гончарова.

«На лицевой стороне медали я решила использовать сам образ Даши Севастопольской, дизайн достаточно сдержанный и современный. Хотелось показать, какая Даша была на самом деле: скромная, отважная, самоотверженная. Обычная, но такая смелая девушка, чьи поступки говорили сами за себя. На обратной стороне медали я решила изобразить лавровую ветвь как символ мира и победы», — объясняет идею эскиза девушка.

Второй финалист — профессиональный геральдист Вадим Заяц. Его эскиз проработан до мельчайших деталей и готов к запуску в работу. На аверсе медали — на овальном медальоне золотого металла портрет Даши Севастопольской в ореоле лаврового венка на фоне червленого креста. На оборотной стороне — надпись «За милосердие», герб Севастополя и дата основания награды.

Третий эскиз, придуманный Анной Садовниковой, полон символизма.

«В разные времена ордена, названные в честь женщин, делались с цветами, а сверху украшались бантом», — объясняет задумку художница. В эскизе несколько символических деталей. Маргаритка — это благочестие, милосердие, невинность, сострадание. Голубой и синий цвета на ленте — чистота намерений. Голубь посередине нее как символ хорошей вести и надежды на спасение. Листья лавра — символ бессмертия.

Пока лидирует первый эскиз. Ему отдали предпочтение почти половина из сотни проголосовавших.

Результаты конкурса обещают подвести после 4 августа. Все три финалиста получат памятные призы, а признанный лучшим эскиз запустят в работу.

Медалью им.Даши Севастопольской, учрежденной в июне 2020 года, будут награждать за значительный вклад в оказание медицинской помощи населению города Севастополя, за милосердие и особую заботу по уходу за больными, инвалидами войны и труда.

Дополнено: Результаты голосования на сайте правительства Севастополя

В голосовании на лучший эскиз медали имени Даши Севастопольской, вручаемой сотрудникам среднего медицинского персонала за особое милосердие, проявленное в работе, приняло участие 689 человек.

За финалиста за финалиста №1 отдано 82 (12%) голосов, за финалиста №2 — 284 (41%), за финалиста №3 — 323 (47%). Победил эскиз, предложенный А.Садовниковой.