Коронавирус погибает в воде комнатной температуры за 72 часа

Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» провели исследования на жизнеспособность коронавируса в воде. Около 99,9% его частиц погибают в воде комнатной температуры за 72 часа.

«Было доказано, что в дехлорированной воде и в морской воде вирус не размножается, но может сохраняться. При этом время инактивации нового коронавируса напрямую зависит от температуры воды. В воде комнатной температуры 90% вирионов коронавируса погибали в течение 24 часов, и 99,9% — в течение 72 часов», — цитирует сообщение пресс-службы Роспотребнадзора ТАСС.

При этом кипячение воды приводит к ее полному обеззараживанию и уничтожению вируса, а в хлорированной воде коронавирус теряет свою жизнеспособность полностью. С увеличением температуры воды количество жизнеспособных вирусных частиц существенно снижается, отметили в ведомстве.

Управлениями Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, Республике Крым и Севастополю начато проведение мониторинга за циркуляцией возбудителя коронавирусной инфекции в морской воде прибрежной зоны, в бассейнах санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, аквапарках и источниках централизованного питьевого водоснабжения. «Возбудитель covid-19 в исследованных пробах не выявлен», — пояснили в Роспотребнадзоре.