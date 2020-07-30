Из Тюмени в Симферополь будут летать 10 раз в неделю

Авиакомпания «Алроса» с 30 июля приступает к выполнению прямых рейсов между Симферополем и Тюменью. Авиакомпания стала уже четвертым перевозчиком на этом направлении.

С открытием нового рейса частота полетов между столицами Республики Крым и Тюменской области увеличится до 10 раз в неделю, сообщила пресс-служба аэропорта «Симферополь».

Рейсы «Алросы» будут осуществляться до 18 сентября: из Симферополя каждый четверг, а из Тюмени — каждую пятницу. Время в пути составит четыре часа.

Ранее прямые рейсы между Тюменью и Симферополем запустили авиакомпании Red Wings, «Уральские Авиалинии» и Nordwind. Полеты осуществляются во все дни недели, кроме субботы.