Уголовное дело на бывшего директора горхоза передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора департамента городского хозяйства города Севастополя Михаила Тарасова по пропавшим двум миллиардам на строительство КОС «Южные».

Бывший чиновник обвиняется в организации превышения должностных полномочий другим должностным лицом с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, М.Тарасов в декабре 2017 года дал незаконное указание и.о. директора ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Севастополя Александру Антюфееву заключить государственный контракт на строительство канализационных очистных сооружений и дополнительное соглашение к нему, которым исключить условие об обязательном казначейском сопровождении. Это позволило расходовать денежные средства на не предусмотренные госконтрактом цели. Указанные действия повлекли тяжкие последствия — региональному бюджету причинен ущерб в размере более 2 млрд рублей.

В октябре 2019 года М.Тарасов был арестован в Ростове-на-Дону. На его имущество стоимостью около 2 млн рублей наложен арест.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении М.Тарасова с утвержденным заместителем Генерального прокурора Российской Федерации обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ не указано, в какой именно суд передано дело М.Тарасова, но весьма вероятно, что оно будет слушаться по месту совершения преступления — в Севастополе.

Уголовное дело в отношении А.Антюфеева с июля 2019 года рассматривает Ленинский районный суд Севастополя.

Дополнено: Из Генеральной прокуратуры в Ленинский районный суд 30 июля поступило уголовное дело в отношении бывшего директора Департамента городского хозяйства М.Тарасова, которому вменяется организация совершения его подчиненным А.Антюфеевым превышения должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия при строительстве канализационных очистных сооружений «Южные», сообщила пресс-служба суда.