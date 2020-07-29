На выборах губернатора будет шесть кандидатов

На заседании 29 июля городская избирательная комиссия отказала секретарю севастопольского горкома КПРФ Роману Кияшко в регистрации кандидатом на пост губернатора Севастополя, обвинив его в желании получить преференции.

Напомним, что Р.Кияшко смог собрать подписи в свою пользу девяти муниципальных депутатов только в шести муниципальных округах, тогда как закон требует сделать это в восьми. Выдвиженца-коммуниста поддержали в Андреевском, Балаклавском, Верхнесадовском, Орлиновском, Терновском, Нахимовском округах. В Инкермане и в Каче за него не подписались. На основании этого избирательная комиссия большинством голосов при одном против отказала представителю КПРФ в регистрации.

Р.Кияшко присутствовал на заседании горизбиркома и на решение об отказе заявил, что избирательная комиссия не совсем корректно интерпретировала нормы закона.

— Исходя из ситуации, сложившейся в Севастополе, считаю абсолютно разумным решением уменьшить количество подписей муниципальных депутатов, потому что уменьшилось количество людей в связи с роспуском двух муниципальный округов. Считать муниципальные округа, не имеющие органов власти, в общей схеме подписывания муниципального фильтра не верно, — подчеркнул Р.Кияшко. Он сообщил, что воспользуется своим правом обращаться в судебные органы для защиты своей позиции: три четверти реально работающих на текущий момент муниципальных образований — это шесть, а не восемь.

— Любая избирательная комиссия исходит из принципа равенства кандидатов. И с точки зрения предоставления числа необходимых подписей для выдвижения в губернаторы все кандидаты находятся в абсолютно равных условиях, — парировала это заявление докладчик от избирательной комиссии Лидия Басова. — Поэтому установление преференций для кого-либо является неуместным.

При этом на заседании малоизвестные выдвиженцы от «Демократической партии России» Александра Романенко и партии «Прогресс» Ярослав Яковенко были зарегистрированы кандидатами на пост губернатора Севастополя и получили удостоверения.

Ранее удостоверение кандидата на губернаторских выборах получили четыре претендента: Иван Ермаков, выдвинутый политической партией «Патриоты России», Александр Романович — партией «Справедливая Россия» и Илья Журавлев — партией ЛДПР, Михаил Развожаев — «Единая Россия».

Восьмой претендент — Иван Соловьев, выдвинутый партией «Народ против коррупции», вообще не сдавал в избирком подписи. Поэтому и ему избирком отказал в регистрации.

Досрочные выборы губернатора Севастополя состоятся 13 сентября из-за того, что избранный в сентябре 2017 года на этот пост Дмитрий Овсянников в июле 2019 года попросил Президента России освободить его от этой должности. Временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя был назначен М.Развожаев.