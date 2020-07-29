До конца августа диспансеризацию не возобновят

Несмотря на большое количество обращений о возобновлении диспансеризации, на очередном заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции в правительстве Севастополя 29 июля решили, что до конца августа этот процесс не запустят.

При этом вице-губернатор Александр Кулагин сослался на несколько правовых актов Минздрава.

— Наши поликлиники пока еще не позволяют в полной мере это обеспечить. Там должен быть отдельный вход для людей, проходящих диспансеризацию, с соблюдением социальной дистанции. Диспансеризацию можно вводить, когда у нас сложатся устойчивые коэффициенты заболеваемости и распространения коронавирусной инфекции, — высказал свое мнение А.Кулагин. Он отметил необходимость проведения профилактических осмотров для тех, кому они положены по роду деятельности.

На вопрос, какой процент диспансеризации от запланированного на год на сегодня выполнен, директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов ответил, что меньше 10.

На это врио губернатора Михаил Развожаев предложил вспомнить о прошлогодней практике проведения диспансеризации в формате использования мобильных амбулаторных комплексов, которые выезжали в сельскую зону и проводили приемы на открытом воздухе. Мол, там проще обеспечить соблюдение социальной дистанции. Но, как оказалось, руководящими документами Минздрава такая мера также запрещена до полного снятия ограничений.

В качестве еще одного аргумента против возобновления диспансеризации заместитель руководителя Роспотребнадзора Роман Проскурнин напомнил, что возобновление плановой госпитализации уже отозвалось случаями заражения коронавирусом в двух отделениях Первой горбольнице. На что С.Шеховцов добавил, что «риска будет больше, если возобновим».