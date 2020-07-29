Диагноз «коронавирус» подтвердили посмертно

На утро 29 июля в Севастополе зарегистрировано три новых случая заболевания covid-19, причем два диагноза поставлены после смерти пациентов.

Умершие — пенсионеры в возрасте 83 и 85 лет, имевшие сопутствующие хронические заболевания. Причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией и отеком легких.

Общий счет скончавшихся от новой коронавирусной инфекции в Севастополе уже восемь человек.

Всего с начала года выявлено 342 заболевших, выздоровели 270.