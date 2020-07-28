Задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконным обороте контрафактного алкоголя

При силовой поддержке бойцов отряда спецназначения «Беркут» Росгвардии полицейские Севастополя задержали 55-летнего и 45-летнего местных жителей, подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В легковом автомобиле задержанных находились канистры с 250 литрами спиртосодержащей жидкости. В гараже одного из подозреваемых обнаружено более тысячи литров спиртосодержащей жидкости, готовая к реализации продукция, инструменты и приспособления для ее изготовления, тара, упаковка и транспортные средства.

По заключению экспертов изъятая спиртосодержащая жидкость содержит микропримеси, опасные для жизни и здоровья человека.

Материалы переданы в Следственный комитет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.