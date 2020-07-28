Восьмой этап трассы «Таврида» обещают сдать в 2022 году

Работы на восьмом участке трассы «Таврида» начнут с реконструкции трех мостовых переходов на президентской дороге в районе Инкермана.

Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и министр транспорта РФ Евгений Дитрих 27 июля осмотрели севастопольские участки трассы «Таврида» — седьмой и восьмой.

Готовность седьмого участка, как и шести крымских, в настоящее время составляет 95%. Основные строительные работы сделаны, осталось нанести разметку, провести благоустройство и закончить работы по освещению. В сентябре по седьмому этапу — от Верхнесадового до Мекензиевых гор — будет открыто рабочее движение, обещает компания-подрядчик АО «ВАД».

«Я считаю, что строители сделали большую хорошую работу», — остался доволен увиденным М.Хуснуллин.

Работы на восьмом участке трассы подрядчик собирается начать в ближайшее время.

«С компанией «ВАД» подписан контракт на первую очередь восьмого участка. В ближайшее время начнутся работы на трех мостовых переходах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, чтобы обеспечить безопасность. Марат Шакирзянович [Хуснуллин] ставит задачу, чтобы работы были завершены не в 2023 году, а в 2022 году», — приводит слова М.Развожаева его пресс-служба.

Ввод восьмого отрезка трассы «Таврида» первоначально был намечен на 2021 год. Из-за технических сложностей геологии и искусственных сооружений этот ближайший к Севастополю отрезок дороги должны были сдать на год позже остальных. Но в 2019 году генподрядчик попросил о переносе срока еще на год — на конец 2022 года.

Восьмой этап обойдется 8,9 млрд рублей. Реализация объекта разделена на две очереди. В рамках первой — предусмотрена реконструкция автомобильной дороги Севастополь – Инкерман, реконструкция транспортной развязки и существующего путепровода через ул.Чернореченскую и железнодорожные пути, путепровода через ул.Нефтяная и железнодорожный путь, а также моста через реку Черную. Срок окончания работ по первой очереди восьмого этапа — декабрь 2021 года.

Вторая очередь — реконструкция Ялтинского кольца в двухуровневое.