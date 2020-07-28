Сотрудников скорой помощи одели в новую форму

Для демонстрации новой специализированной летней униформы журналистов пригласили 28 июля на центральную подстанцию ГБУЗС «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

Главный врач медучреждения Татьяна Стульба рассказала, что необходимость пошива новой формы связана с износом прежней и окончанием срока ее эксплуатации. Но старую форму все же будут пока использовать в качестве сменной.

Новую форму сшили на севастопольской швейной фабрике, в соответствии со всеми существующими СанПиНами. Цена контракта составила 4 млн рублей, закупку произвели в соответствии с 44-ФЗ. Форму шили на каждого медработника индивидуально.

Новую форму отличает от прежней более глубокий синий цвет. Стало больше функциональных карманов и нашитых поверх ткани светоотражающих лент, которые обеспечат лучшую видимость сотрудников «скорой» в темное время суток.

Предмет особой гордости — вышитый цветными нитками шеврон на левом рукаве.

По словам Т.Стульбы, в ближайшее время будет приобретено еще 450 комплектов форменной одежды, в том числе и зимней.

— Мы сейчас заключили два госконтракта на пошив летней, демисезонной и зимней формы. Исполнение займет какое-то время, но все сотрудники, выезжающие на вызовы, в итоге получат по два комплекта. Мы собираемся одеть специализированные бригады и линейных сотрудников, — рассказала руководитель «скорой».