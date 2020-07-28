Под Сапун-горой опрокинулся бензовоз

В 10.31 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Севастополю поступило сообщение, что в районе Ялтинского кольца опрокинулся бензовоз. К месту происшествия было направлено отделение 2-й пожарно-спасательной части.

Как выяснилось, бензовоз опрокинулся в результате ДТП, на площади в пять квадратных метров произошел розлив дизельного топлива, погибших и пострадавших нет.

Спасатели произвели смыв горючего с дорожного полотна, обеспечив безопасность для проведения дальнейших работ, сообщила пресс-служба ведомства.