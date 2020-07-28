Новая подстанция скорой помощи начнет работать в автономном режиме

О том, что новая подстанция скорой медицинской помощи №10 в районе Фиолентовского кольца пока не имеет подключения к городским инженерным сетям, сообщила главный врач ГБУЗ «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Татьяна Стульба.

Они еще к зданию просто не подведены. Поэтому подстанция в первое время будет работать в автономном режиме.

— Насколько мне известно, мы будем первое время работать полностью на автономке. Там запланировано по проекту автономное содержание воды, плюс все септики и очистные сооружения тоже будут автономными. Это будет первое время, а там уже все будет зависеть от строителей, — сказала главврач.

Подстанция скорой медицинской помощи является лечебно-профилактическим учреждением для оказания круглосуточной скорой медицинской помощи взрослому и детскому населению.

Для создания комфортных условий работы и отдыха семи бригад в здании подстанции предусмотрены гардеробные, душевые и санузлы, помещения для отдыха персонала и помещение приема пищи. Для автомобилей парка скорой помощи возведены два гаража на четыре места и бокс осмотра с мойкой.

Это первый объект будущего медицинского кластера на Камышовском шоссе в районе Фиолентовского кольца. В ближайшее время там начнется строительство больницы скорой медицинской помощи и онкологического центра. На этом участке должна разместиться и новая инфекционня больница, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.