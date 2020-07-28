На скорой помощи не хватает 70% врачей и 16% фельдшеров

На сегодня городская служба скорой помощи Севастополя укомплектована фельдшерами на 84%, врачами — лишь на 30%. Об этом сообщила главный врач ГБУЗ «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Татьяна Стульба.

Сегодня на севастопольской скорой помощи работают 490 человек, из них 320 — линейных сотрудников, выезжающих на линию.

— Сейчас к нам приходят восемь специалистов-фельдшеров. Однако их сначала надо подготовить. Сразу нельзя выпускать на линию. Поэтому первые три месяца они будут работать «номером два» с самыми опытными нашими сотрудниками, дабы влиться в коллектив и в работу. — рассказала Т.Стульба.

Она объяснила, что недостаток кадров кардинально не влияет на время доезда на вызов.

— Несмотря на то, что мы работаем в режиме повышенной готовности, время доезда у нас составляет 92%, на ДТП — 100%. Это один из лучших показателей в стране. Мы входим в тройку луших по этому показателю в РФ, — добавила Т.Стульба.

По ее словам, регламент доезда «до 20 минут» во вверенной ей службе выполняется жестко.