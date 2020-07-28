Коронавирус на пляжах и аквапарках Крыма не обнаружен

Специалисты Роспотребнадзора с июля проводят анализ воды, взятой из моря, а также бассейнов и аквапарков, чтобы проверить ее на наличие возбудителя коронавируса.

«С июля месяца мы начали проводить исследования на возбудителя коронавируса в морской воде, воде аквапарков, бассейнов и так далее. На сегодняшний день положительных находок в этой части нет», — сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.

Она отметила, что нет и «взрывного всплеска» заболеваемости в Крыму и Севастополе, несмотря на большое количество туристов.

Она обратила внимание журналистов, что масочный режим должен соблюдаться в общественных местах и надо помнить о социальной дистанции.

На 28 июля в Республике Крым зарегистрировано 1139 случаев новой коронавирусной инфекции. 71 из них — завозные из-за границы, 108 — завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с заразившимися приезжими, 834 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 126 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период — 841 человек, умерли 15 человек.

В Севастополе выявленных заболевших 339 (на утро 28 июля три новых случая), выздоровели 267 человек, шесть умерло.