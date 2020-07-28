Из Симферополя запускают новые железнодорожные маршруты

Компания «Гранд Сервис Экспресс» — оператор железнодорожного сообщения с Крымским полуостровом запускает новые маршруты поездов «Таврия», которые с августа свяжут Симферополь с Адлером и Ростовом-на-Дону.

Двухгруппные поезда из Симферополя будут курсировать раз в три дня и следовать в разные пункты назначения под одним номером поезда до станции «Разъезд 9 км». Далее каждая из групп вагонов будет следовать самостоятельно и иметь свой номер в графике движения поездов.

«Новые ночные поезда из Симферополя в Ростов-на-Дону и Адлер позволят с удобством путешествовать вдоль черноморского побережья и делают доступной инфраструктуру Краснодара и Ростова-на-Дону для жителей полуострова», — сообщили в компании.

Первый состав двухгруппного поезда «Таврия» № 315/316 Симферополь – Адлер с купейными и плацкартными вагонами отправится 11 августа в 19.10 с железнодорожного вокзала Симферополя и прибудет в Адлер на следующий день в 16.42.

В состав поезда входят вагоны поезда № 415/416 с конечным пунктом прибытия Ростов-на-Дону. На станции «Разъезд 9 км» поезд сделает остановку, после которой один состав трансформируется в два, один — продолжает следовать в Адлер, другой — в Ростов-на-Дону, куда прибудет в 11.56.

Поезд № 315/316 Симферополь – Адлер проследует через Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревское и Сочи. Время в пути 19 часов.

Поезд № 415/416 сообщением Симферополь – Ростов-на-Дону будет курсировать через станции Тимашевская и Староминская, общее время в пути из Симферополя до станции Ростов-Главный составит 15 часов.

Билеты на новые направления будут доступны на сайте перевозчика grandtrain.ru, в мобильном приложении «ГСЭ Билеты», также в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, в кассах и на сайтах агентов продаж до конца текущей недели.