Исследовательское судно «Пионер-М» для СевГУ спустят на воду следующим летом
Завершено проектирование научно-исследовательского судна «Пионер-М» для изучения морских глубин. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил генеральный директор акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) Алексей Рахманов.
На вопрос президента, строит ли ОСК катамараны, А.Рахманов рассказал, что летом будущего года композитный 25-метровый катамаран «Пионер-М» будут спускать на воду. Это полноценное мореходное (до трех баллов) судно, которое позволяет проводить исследования на малошумных ходах (электродвигатель) и без экипажа.
«В перспективе «Пионер-М» может стать базовым судном для всех научных учреждений и высших учебных учреждений, для того чтобы студенты могли между собой соревноваться в проведении как раз океанографических исследований. Это, если хотите, такой стартовый пропуск для кадров и подготовки больших научно-исследовательских судов для рыболовства, для Российской академии наук, которые мы тоже хотели бы строить и для чего у нас есть наши проекты», — отметил А.Рахманов.
Справка
Катамаран «Пионер-М» строится при поддержке Минобрнауки, ОСК и Агентства стратегических инициатив в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».
Проектирование судна проводили ученые Севастопольского государственного университета на базовой кафедре «Инновационное судостроение и технологии освоения шельфа», созданной ЦКБ «Коралл».
Строительство будет вестись на трех заводах ОСК. Корпус изготовят на Средне-Невском судостроительном заводе, надстройку соберут специалисты крымского предприятия «Судокомпозит», а финальные работы произведут на Севморзаводе.