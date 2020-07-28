Исследовательское судно «Пионер-М» для СевГУ спустят на воду следующим летом

На вопрос президента, строит ли ОСК катамараны, А.Рахманов рассказал, что летом будущего года композитный 25-метровый катамаран «Пионер-М» будут спускать на воду. Это полноценное мореходное (до трех баллов) судно, которое позволяет проводить исследования на малошумных ходах (электродвигатель) и без экипажа.

«В перспективе «Пионер-М» может стать базовым судном для всех научных учреждений и высших учебных учреждений, для того чтобы студенты могли между собой соревноваться в проведении как раз океанографических исследований. Это, если хотите, такой стартовый пропуск для кадров и подготовки больших научно-исследовательских судов для рыболовства, для Российской академии наук, которые мы тоже хотели бы строить и для чего у нас есть наши проекты», — отметил А.Рахманов.

Справка

Катамаран «Пионер-М» строится при поддержке Минобрнауки, ОСК и Агентства стратегических инициатив в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

Проектирование судна проводили ученые Севастопольского государственного университета на базовой кафедре «Инновационное судостроение и технологии освоения шельфа», созданной ЦКБ «Коралл».

Строительство будет вестись на трех заводах ОСК. Корпус изготовят на Средне-Невском судостроительном заводе, надстройку соберут специалисты крымского предприятия «Судокомпозит», а финальные работы произведут на Севморзаводе.