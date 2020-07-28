Диагностику состояния Свято-Владимирского собора в Херсонесе завершат осенью

Степень сохранности и потребность в ремонте конструкций Свято-Владимирского собора, расположенного около места предполагаемого крещения князя Владимира, специалисты определят осенью этого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда «Моя история», финансирующего проекты по ремонту храма.

Оценка состояния Свято-Владимирского собора будет проведена при помощи редкой и сложной технической процедуры — вибродиагностики.

«Эта технология позволит оценить состояние сохранности памятника. Для нас это исследование является частью большой программы по реставрации Владимирского собора. Вибродиагностика храма [проходит сейчас] и будет проведена <...> в сентябре, чтобы сравнить результаты и оценить возможные процессы, которые проходят в толще фундамента и несущих конструкций», — рассказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, вибродиагностику в России проводят всего несколько компаний. Применяемое оборудование — отечественного производства, но таких установок единицы. «Вибродиагностика — это только часть исследования сооружения, в список параметров которого входят десятки показателей. Данные, полученные в заключении, лягут в основу проекта реставрации и будут использованы вместе с цифровой моделью храма, которую фонд «Моя история» создал в конце прошлого года», — добавил представитель фонда.

Место, где располагался древний город Херсонес, значимо для православных, так как считается, что именно там в 10 веке принял христианство князь Владимир. Рядом с купелью, где был крещен князь, сейчас находится Свято-Владимирский собор. Почти вся территория древнего городища вошла в музей-заповедник «Херсонес Таврический», в том числе здесь находятся два действующих православных храма.

О Херсонесе

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тысячи лет назад. В 424-421 годах до нашей эры там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца 14 века нашей эры. В средние века здесь основали свои поселения генуэзские купцы, а в 15 веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.