Будут работать педиатрические «Скорые помощи»

С 1 августа в Севастополе на вызовы начнут выезжать две педиатрические бригады скорой помощи.

Об этом 28 июля сообщила главный врач ГБУЗС «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Татьяна Стульба.

— В Севастополе никогда не было педиатрических бригад. Но теперь, кроме специализированных реанимационных и психиатрических начнут работать и педиатрические, — рассказала главврач, добавив, что в состав педиатрической бригады по нормативам входят врач-педиатр, медицинская сестра и водитель.

По ее словам, педиатрические бригады будут работать ежедневно, их планируется распределить на две подстанции, правда, на какие именно, пока не определено.

— Сейчас смотрим по загрузке подстанций. Скорее всего, одна бригада будет базироваться на подстанции №8, вторая — на подстанции №2 или №3, — пояснила Т.Стульба, добавив, что за этот месяц в службу скорой помощи пришли 8 молодых фельдшеров, а в ближайшие дни планируется принять 3 врача-педиатра.