Автопарк скорой помощи пополнился «Фордами»

По словам главного врача Татьяны Стульбы, в службу скорой помощи прибыло еще 10 автомобилей Ford transit класса С и три «Газели» класса С. Однако уже после этого поступила новая информация о предстоящем поступлении еще 10 Fordов класса В.

— Это хорошие полноприводные машины с дизельным двигателем. Для нас иметь автомобили с дизельным двигателем гораздо выгоднее. Это позволит снизить расход топлива примерно в два раза, — прокомментировала Т.Стульба. Она пояснила, что показатель расхода топлива на «Газели» составляет примерно 22 литра на 100 километров, а у Fordов класса С и В — 12-15 литров на 100 километров.

— Это серьезно может поправить нашу экономику, — поделилась Т.Стульба.

Она также сказала, что использование автомобилей Ford позволяет в более щадящем режиме, чем в «Газелях» транспортировать пациентов до медучреждений.

«Севастопольская газета» неоднократно писала о жалобах пациентов на жесткую подвеску в отечественных «Газелях», транспортировка в которых часто доставляет пациентам дополнительные страдания.