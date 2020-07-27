Светофоры установят на новых опорах

В районе ЦУМа появятся новые г-образные опоры для светофоров и дорожных знаков, сообщили в Севавтодоре.

— Опять что-то переделывают! — заключили измученные дорожным ремонтом жители Стрелецкой, обнаружив на остановках у ЦУМа и на проспекте Гагарина ограждения красно-белой сигнальной лентой у светофорных столбов, а также пробуренные в асфальте неподалеку отверстия, прикрытые огромными банками.

— Перенесут столбы освещения? В очередной раз поменяют светофоры? — «Севастопольская газета» адресовала вопросы пресс-службе ГБУ «Севастопольский автодор».

Там пояснили, что сейчас проводится замена опор на новые г-образные, на которых будут установлены дорожные знаки и светофоры. До конца недели планируется установить закладные на месте прорытых в асфальте отверстий.

— Они будут похожи на те, что уже установлены на площади Ушакова или у Студгородка, но без подсветки, — рассказали дорожники.

Что касается участка около магазина «Фуршет» на ул.Пожарова, то там также установят г-образные опоры, но не для светофоров, а для дорожных знаков.