Советуют приготовиться к непогоде

ГУ МЧС России по Севастополю сообщило, что 28 июля в регионе ожидаются дождь и сильный ветер. Возможны чрезвычайные происшествия.

По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — Филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 июля в Севастополе ожидается ухудшение погодных условий, связанное с выпадением осадков и усилением ветра.

Во вторник, 28 июля синоптики ожидают переменную облачность, ночью и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с, при грозе — 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 19-21°С, днем 26-28°С.

Существует вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением легких строений и рекламных конструкций, крыш домов, повалом деревьев, обрывом проводов ЛЭП.

Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды: «При возникновении чрезвычайной ситуации не паникуйте». В ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП. Также следует избегать дальних поездок за пределы города на автомобиле.

Во избежание чрезвычайных ситуаций особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.