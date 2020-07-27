Севастополь останется без очистных еще на два-три года

Скандально известную стройку КОС «Южные» вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин, посетивший Севастополь 27 июля, назвал «очень нехорошей ситуацией» и пообещал, что за два или три года этот объект ФЦП наконец-то построят.

Он оценил состояние объекта и сообщил, что в ближайший месяц подрядчика найдут и он даже выйдет на объект. В качестве гарантии М.Хуснуллин пообещал личное кураторство и пристальный контроль за ходом строительства очистных.

«Это важнейший объект, строительство которого в ближайшее время возобновится. На этот раз, надеюсь, завершится оно позитивно», — с оптимизмом подвел итог совещания с вице-премьером врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Летопись КОС «Южные»

Напомним, что КОС «Южные» начали функционировать еще в 1969 году, но часть их сооружений так и не была введена в эксплуатацию. Последующие попытки достроить злополучные очистные могли бы стать полувековой летописью, в которой было все — от желания воплотить проект в отсутствие денежных средств до не раскрытого до сих пор исчезновения двух миллиардов рублей из 6,8 млрд, выделенных на строительство этого столь важного для города объекта федеральной целевой программы. Дело в том, что подрядчик — АО «Биотехпрогресс» — в декабре 2017 года получил аванс от правительства Севастополя в размере 2,055 млрд рублей. Деньги перевели в ПАО «ОФК Банк», предоставивший банковскую гарантию. А в апреле 2018 года лицензию у банка отозвали.

Именно по данному уголовному делу 17 октября 2019 года был арестован бывший глава Департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов. Его заподозрили в превышении должностных полномочий при незаконном заключении контракта на строительство канализационно-очистных сооружений «Южные».