На мусор и свалки нужно жаловаться в горхоз

И.о.директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов призвал жителей Севастополя делиться информацией о плохой работе коммунальных служб на странице горхоза в социальных сетях.

Такое заявление чиновник сделал после инспекции качества уборки мусора в центре города после Дня ВМФ.

Коммунальные службы приступили к работам поздним вечером, 26 июля: насобирали и вывезли 221 мусоровоз. Это в два раза больше мусора, чем в обычный день, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

«Вчера у нас состоялось крупное мероприятие, на котором присутствовало большое количество людей. В течение вчерашнего вечера и ночи коммунальные службы города проводили уборку. Было большое количество отходов, бутылки, обертки и так далее», — сказал Е.Горлов.

В понедельник, 27 июля, в Севастополе уборка ведется уже в штатном режиме. По словам Е.Горлова, санитарное состояние в городе стабильное: работает порядка 30 единиц техники и около 300 человек.

И.о. директора горхоза напомнил, что горожане могут направлять свои жалобы и пожелания по содержанию города в адрес департамента через социальные сети.

«Если граждане замечают образование отходов, переполнение урн, они могут также обращаться в департамент городского хозяйства посредством социальных сетей. Мы всегда принимаем информацию, которая поступает от жителей, ее обрабатываем и сразу запускаем в работу», — подытожил Е.Горлов.