Депутаты-самострелы хотят снова избираться

Севастопольское отделение партии «Единая Россия» выдвинуло своих кандидатов на выборы в советы Ленинского и Гагаринского муниципального округов. В списках бывшие депутаты этих распущенных советов, из-за которых выборы и проводятся.

Единороссов на выборах в Ленинский муниципалитет будут представлять: по округу №1 — Андрей Живодуев, Виктория Кашлякова, Артур Поддубный, Ольга Серебренникова и Игорь Яковлев. По округу №2 — Алексей Верещака, Вадим Литвиненко, Светлана Мудрецова, Александр Субин и Павел Харламов. По округу №3 — Лариса Мельник, Максим Мишин, Александр Новокшонов, Сергей Пасеин, Михаил Царенко.

В совет Гагаринского муниципального округа выдвинуты по округу №1 — Павел Аношенко, Сергей Бондаренко, Александр Бородавченко, Дмитрий Главацкий и Татьяна Зенина. По округу №2 — Андрей Гнеушев, Сергей Дондук, Александр Лебедев, Роман Семенихин и Алексей Ярусов. По округу №3 — Светлана Довгань, Алексей Жучков, Оксана Коцюба, Галина Орлова и Елена Яковлева.

Напомним, в этих двух муниципальных округах большая часть кандидатов от фракции «Единая Россия» в начале июня досрочно сложила свои полномочия. После чего Ленинский и Гагаринский муниципальные советы были распущены по решению суда. Эта уловка не позволила претенденту-коммунисту на губернаторский пост пройти муниципальный фильтр — собрать подписи в свою поддержку в восьми муниципальных округах из 10. В оставшихся советах просто не нашлось столько депутатов-коммунистов.

В числе досрочно сложивших с себя полномочия депутатов — нынешние выдвиженцы «Единой России»: О.Серебренникова, И.Яковлев, С.Мудрецова, Л.Мельник, С.Пасеин, П.Аношенко, Д.Главацкий, С.Дондук, А.Ярусов и Е.Яковлева.

Досрочные выборы в районные советы проведут в Единый день голосования — 13 сентября. В этот же день севастопольцы будут выбирать губернатора города и довыбирать одного депутата заксобрания.