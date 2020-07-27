Большой театр отправляется выступать в Севастополь

Артисты оперы, балета и оркестр Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) в понедельник, 27 июля впервые отправляются на Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес», который пройдет в севастопольском музее-заповеднике «Херсонес Таврический» с 29 июля по 2 августа.

Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор ГАБТ Владимир Урин, который возглавит вылетающий на фестиваль коллектив.

«Сегодня, 27 июля, мы вылетаем в Севастополь, 28 июля пройдет репетиция, а с 29 июля по 2 августа, ежедневно, Большой театр будет выступать на IV Международном фестивале оперы и балета «Херсонес», который состоится, несмотря на сложную ситуацию в мире, вызванную распространением коронавируса, и в связи с этим множеством ограничений в проведении концертно-зрелищных мероприятий», — сказал В.Урин.

По его словам, артисты, которым предстоит выступать на фестивале, были отозваны из отпуска немножко раньше, чтобы подготовиться, привести себя в форму.

«После вынужденного простоя в несколько месяцев артисты очень соскучились без общения со зрителем и с нетерпением ждут этих встреч в Херсонесе. Оказалось, что открытая площадка фестиваля не только поддерживает мировые тренды летних представлений open air, но и позволяет в современной ситуации сохранить наши выступления», — отметил генеральный директор Большого театра.

Он обратил внимание на то, что еще на стадии планирования гастролей была принята программа, позволяющая представить Большой театр во всей его полноте.

«Когда мы принимали решение об участии в этом фестивале, это было еще до эпидемии коронавируса, тогда мы договорились с организаторами о том, что в фестивале примут участие и оперная, и балетная труппы, чтобы был представлен весь театр», — подчеркнул В.Урин.

Он подтвердил, что концерты Большого театра в Херсонесе будут состоять из двух частей. «Оперные артисты исполнят арии и дуэты из произведений российских и зарубежных композиторов, а балет представит «Кармен-сюиту» Бизе-Щедрина в хореографии Альберто Алонсо, спектакль, рожденный в свое время по воле великой Майи Плисецкой», — сказал руководитель ГАБТ и дал подробный комментарий по поводу предстоящих выступлений.

Программа Большого театра

«Каждый день концертная программа будет состоять из двух отделений — оперы и балета, — уточнил В.Урин. — Оперная часть вечера призвана познакомить крымскую публику с артистами, постоянно работающими в труппе театра. В первую очередь это певцы с мировыми именами — Игорь Головатенко, Динара Алиева, Анна Аглатова, Олег Долгов, Анна Нечаева. Вместе с ними на сцену выйдут выпускница молодежной оперной программы Большого театра, а теперь его солистка Юлия Мазурова и молодой тенор Бехзод Давронов. Также в концерте примут участие юные дарования — стажеры Светлана Лачина, Алина Черташ, Константин Артемьев».

Относительно репертуара оперной части вечера: наряду с ариями, дуэтами, ансамблями из опер Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова зрители смогут насладиться мелодиями Жака Оффенбаха, Джузеппе Верди, Гаэтано Доницетти, Франца Легара и Франческо Чилеа.

«Учитывая формат выступления open air, теплую летнюю крымскую погоду, в концерте будет исполнена музыка узнаваемая, легкая, радостная, искрящаяся. Также будет представлена вокальная палитра итальянской, французской, немецкой и русской школ. За пульт оркестра Большого театра встанет маэстро Павел Клиничев», — проинформировал В.Урин.

Во втором отделении концерта публика увидит балет «Кармен-сюита».

«В свое время этот спектакль родился благодаря встрече гениальной балерины Майи Плисецкой и кубинского хореографа Альберто Алонсо, с радостью откликнувшегося на ее предложение поставить балет. Музыку Жоржа Бизе аранжировал и оркестровал для балета муж балерины — композитор Родион Щедрин. Многие годы Майя Плисецкая была единственной исполнительницей центральной партии», — напомнил В.Урин.

По его словам, сегодня в Большом существует несколько составов, танцующих этот балет. Зрители фестиваля увидят свободолюбивую цыганку в исполнении Светланы Захаровой, Екатерины Крысановой, Анны Никулиной. Их партнерами по сцене станут Денис Родькин, Игорь Цвирко, Егор Геращенко.

«И еще я хотел бы отметить такой факт: на открытой площадке в Херсонесе сконструирована беспрецедентная по размерам и техническому оснащению сцена. При этом обеспечиваются все меры по сохранности древнего архитектурного памятника и неприкосновенность всех археологических ценностей «Херсонеса Таврического», а также соблюдаются все санитарные нормы по предотвращению распространения коронавируса», — заключил гендиректор ГАБТ.

О фестивале

IV Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес» пройдет с 29 июля по 2 августа в Государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический». Это масштабный проект, ставший одной из визитных карточек Севастополя.

Впервые фестиваль прошел в 2017 году и включал только оперную часть, в 2018 году в нем также участвовали звезды балета. Цель фестиваля — популяризация и развитие традиций балетного и оперного искусства среди широкой аудитории граждан, в частности, среди жителей и гостей Крыма. В числе участников прошлых лет были Сергей Полунин, Осиэль Гюнео, Новосибирский театр оперы и балета, Московский театр «Новая опера», Фабио Мастранджело, Лауретта Саммерскейл и другие.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Севастополя.