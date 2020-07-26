Два отделения Первой горбольницы закрыты на карантин по коронавирусу

Из-за пациентки, проходившей лечение в севастопольской больнице, выписка и госпитализация в эндокринологическое и нефрологическое отделения временно приостановлены.

Пациенты и медперсонал находятся под медицинским наблюдением.

Всего же на утро 26 июля в Севастополе зарегистрировано три новых случая заболевания covid-19. Кроме уже упомянутой девушки, проходившей лечение в Первой городской больнице, коронавирус выявлен у пожилой женщины и у мужчины.

С начала года в регионе новой коронавирусной инфекцией заболели 335 человека. Выздоровели 253 человека, 6 человек умерло.