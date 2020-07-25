Получившей пробоину яхте не дали затонуть
В бухте Казачьей яхта с оптимистичной надписью на борту «No Panic» чуть не пошла ко дну.
Оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Севастополю поздно вечером в среду, 22 июля, поступило сообщение, что в районе бухты Казачья терпит бедствие яхта.
К месту незамедлительно были направлены спасатели.
На месте происшествия было установлено: судно на мели, имеется наклон на правый борт. На борту находится один человек. Ему была оказана помощь.
Для обследования подводной части яхты были привлечены водолазы МЧС России. Оказалось, что в корпусе имеется пробоина. Спасателями были проведены мероприятия по недопущению затопления судна, произведена откачка воды.
Работы были завершены на следующее утро в 4.02.
Позже яхту сняли с мели и отбуксировали к месту стоянки.