Получившей пробоину яхте не дали затонуть

В бухте Казачьей яхта с оптимистичной надписью на борту «No Panic» чуть не пошла ко дну.

Оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Севастополю поздно вечером в среду, 22 июля, поступило сообщение, что в районе бухты Казачья терпит бедствие яхта.

К месту незамедлительно были направлены спасатели.

На месте происшествия было установлено: судно на мели, имеется наклон на правый борт. На борту находится один человек. Ему была оказана помощь.

Для обследования подводной части яхты были привлечены водолазы МЧС России. Оказалось, что в корпусе имеется пробоина. Спасателями были проведены мероприятия по недопущению затопления судна, произведена откачка воды.

Работы были завершены на следующее утро в 4.02.

Позже яхту сняли с мели и отбуксировали к месту стоянки.