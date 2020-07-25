На проспекте Острякова демонтируют очередной переход

С 27 июля начнутся работы по ликвидации нерегулируемого пешеходного перехода на пр.Генерала Острякова и дублерах у дома номер 99-А, сообщил Сев­ав­то­дор. Работы выполняются в соответствии с предписанием УГИБДД УМВД России по Севастополю в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Чтобы попасть на другую сторону, дорожники предлагают «пользоваться пешеходным переходом в районе остановки «22-я школа», находящимся в 200 метрах от ликвидируемого».

Но переход у 22-й школы Севавтодор ликвидировал еще в 2019 году!

По факту на расстоянии 235 метров находится подземный переход. А тем пешеходам, кто не рискует спускаться под землю, теперь придется идти более 700 метров до перехода у магазина «Океан», чтобы перейти дорогу.

Новость, что еще одного пешеходного перехода не будет, жители «Остряков» восприняли однозначно: открытый в 2013 году, он должен остаться на своем месте. Иначе результат будет ожидаемым: активные граждане начнут по ночам срезать прутья ограждения для организации нелегального прохода, а не менее активные старушки — перелазить через забор или под забором и перебегать дорогу в неположенном месте. Именно так и происходило до появления тут перехода.

В 2011 году даже пришлось забор на платановой аллее менять. Его сделали в человеческий рост, чтобы перебежчики уж точно не смогли перемахнуть на другую сторону.

Тогда жители в своей борьбе за удобное пересечение дороги пошли другим путем. Они забросали городские власти жалобами. И это сработало.

В конце ноября 2013 года, накануне выборов в Верховную Раду, переход на этом месте срочно организовали. «Зебру» чертили под проливным дождем и пропиливали дырку в ограждении.

Меценат и будущий депутат Вадим Новинский попал в точку: переход открыли «по его инициативе». Севастопольцы остались довольны таким предвыборным ходом и отдали голоса за него.

Сегодня до выборов главы города остается чуть больше месяца. Самое время какому-нибудь из кандидатов возглавить новую инициативу по созданию пешеходного перехода на том же самом месте.