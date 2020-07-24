Энерджинет реализуют в Крыму

Проект реализуется в рамках президентской Национальной технологической инициативы «Энерджинет» для повышения качества и бесперебойности снабжения электроэнергией. Он создан за счет частных средств инвестора, безо всяких финансовых обязательств со стороны сетевой организации.

Это комплексное решение для всей системы распределения электроэнергии. Его основными целевыми показателями являются бесперебойность и качество электроснабжения, стоимость владения и доступность сети для подключения новых мощностей. Реализация данного пилотного проекта может послужить началу перестройки всей системы электроснабжения полуострова.

Глава Крыма Сергей Аксенов 23 июля осмотрел и проверил готовность к пуску «Цифровую РЭС — Крымэнерго». О проекте ему рассказал генеральный директор ООО «Разумные электрические сети» Алексей Чалый, участвующий в его реализации.

В рамках проекта на базе уникальных российских технологий, многие из которых применялись впервые в России и мире, создана действующая технологическая модель: автокластерная сеть, в которой все повреждения выявляются автоматически, цифровая модель района электрических сетей 0,4-35 кВ в привязке к географической карте, а также система управления процессом ликвидации аварий с применением элементов искусственного интеллекта.

В районе села Штормовое построен инновационный диспетчерский пункт управления новой сети с принципиально иными условиями труда для оперативного персонала. Это позволит в 5-7 раз повысить надежность электроснабжения, а за счет переконфигурации сети повышаются резервы по доступности для подключения новых мощностей.

Напомним, что аналогичный проект А.Чалый собирался в 2016 году реализовать в Севастополе. Планировалось, что в течение восьми лет будут полностью модернизированы изношенные городские электросети. Проект предполагалось реализовать в рамках Национальной технологической инициативы.

Изначально финансирование «Энерджинет» предполагалось за счет средств Агентства стратегических инициатив, затем — компании «Россети». Начать должны были с создания новой электрической сети в районе Байдарской долины, Ласпи и мыса Сарыч, замены трансформаторных подстанций в районе села Верхнесадовое и установки автоматизированной системы на кабельной линии в Инкермане. Но потом А.Чалый, правительство Севастополя, Севэнерго и Россети не смогли договориться.

В декабре 2018 года проект был аннулирован.