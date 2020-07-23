Все билеты на «Грифон» выложены в продажу

Фонд «Моя история» сообщил, что открыта продажа билетов на спектакль в Херсонесе до конца сезона.

Как оказалось, все билеты на открытые для продажи даты уже раскуплены. Поэтому организаторы спектакля сделали доступными более шести тысяч билетов на спектакли до конца сезона. На сайте «Кассы 24» — открыта продажа на представления «Грифона» с 14 августа и до 13 сентября.

«Мы готовы к наплыву желающих и при необходимости будем вводить дополнительные показы. Подобная практика себя хорошо показала в первом сезоне спектакля, когда за премьерную неделю также были раскуплены все билеты до конца сентября», — сообщил председатель Совета фонда «Моя история» Иван Есин.

Он уточнил, что в прошлом году ситуация была аналогичная: «за премьерную неделю были раскуплены все билеты до конца сентября».

Отметим, что ко второму сезону спектакль изменился. У «Грифона» новый режиссер и обновленный актерский состав. Зрители, побывавшие на спектакле в прошлом году, так комментируют увиденное в этом: «Весь вечер играли в игру — найди 10 отличий».