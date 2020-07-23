На улице Советской устроят гонки квадрокоптеров

В клубе «Дельталет», что на Советской, 12, в воскресенье, 26 июля, пройдут гонки на мини-квадрокоптерах.

На вопрос «Севастопольской газеты», как в самом центре города возможно устроить соревнования летательных аппаратов, руководитель авиационно-спортивного клуба Михаил Овчинников ответил, что все будет проходить не на открытой площадке, а в помещении клуба.

Немного истории

По словам М.Овчинникова, авиационно-спортивный клуб был зарегистрирован в Севастополе еще в далеком 1988 году. Поначалу он существовал на условиях кооператива, затем — как общественная организация. В процессе становления и развития клуб объединял любителей полетов на дельтапланах и других сверхлегких летательных аппаратах.

— Мы себя считаем продолжателями авиационных традиций города, в частности, общественного клуба дельтапланеристов, который был образован в 1979 году по инициативе первого дельтапланериста Севастополя Владимира Попова. Он построил первый дельтаплан и летал на нем с 1976 года, был создателем серии двухкрылых дельтапланов (типа бипланов), аналогов которых никто не создавал во всем мире, — рассказал М.Овчинников.

На грантовые деньги

В 2018 году члены первого в Ленинском районе ТОСа «Владимирская горка» по инициативе М.Овчинникова, подали заявку и выиграли грант для обустройства в цокольном помещении дома №12 по улице Советская авиационно-спортивного клуба.

Полученные грантовые средства позволили не только сделать ремонт, закупить квадрокоптеры и все необходимое для занятий, а еще создать в отведенном помещении экспозицию по истории русской авиации.

А до ремонта на средства самого Овчинникова был куплен первый клубный квадрокоптер, который стали использовать в качестве учебного для занятий с местными ребятишками.

Вскоре этот аппарат был вполне освоен юными воздухоплавателями, а у самого летательного аппарата, увы, исчерпался ресурс — надо было менять мотор, на что средств уже не было. Вот почему средства гранта оказались как нельзя кстати.

Для проведения соревнований пригласили всероссийскую лигу мини-квадрокоптеров, которая имеет крымское отделение, к слову, возглавляемое севастопольцем Дмитрием Овчаровым. Соревнования проводятся ежемесячно.

Объявленная теперь гонка на мини-квадрокоптерах состоится в двух помещениях клуба размерами 5x7 и 6x5 метров. Там будет размечена светящаяся трасса, установлена аппаратура, фиксирующая скорость полета. Сама гонка будет транслироваться от первого лица на большом экране, создавая эффект присутствия в кабине пилота. Участникам придется преодолевать определенные препятствия, пролетать через светящиеся ворота и другие преграды, демонстрируя виртуозность управления своим летательным аппаратом.

В гонке могут принять участие любые пилоты — дети, подростки, а также взрослые, которые хотят поддержать авиационно-спортивную школу.

Кстати...

Гонки на квадрокоптерах утверждены как отдельный вид авиационно-модельного спорта. В настоящее время он стремительно развивается и активно завоевывает популярность своей зрелищностью.

Беспилотные летательные аппараты имеют серьезное прикладное значение — они активно используются в военном деле, в различных видах промышленной и иной деятельности человека, включая почту и картографию.

Организаторы надеются на проявление интереса к предстоящим соревнованиям.

— Уже сейчас на участие заявились 8 человек из разных городов Крыма. Мы надеемся, что в день проведения соревнований 26 июля эта цифра значительно возрастет, — высказался М.Овчинников.

Остается сообщить, что регистрировать участников 26 июля начнут в 11 часов, в сами гонки — в 12.00.