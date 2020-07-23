100 баллов по русскому языку получили три выпускника

К двум севастопольским выпускницам, которые сдавали 6 июля ЕГЭ по русскому языку и получили наивысшую оценку, добавился 100-балльник, сдававший этот экзамен 7 июля.

Это выпускник Президентского кадетского училища Министерства обороны РФ Николай Волков.

Напомним, по итогам оглашения результатов первого дня экзамена, максимальные баллы получили Елена Ольшевская — выпускница гимназии № 1 им.Пушкина и Дарья Звада — выпускница школы №49.

ЕГЭ по русскому языку — это самый массовый экзамен. В этом году, чтобы обеспечить рассадку участников согласно требованиям Роспотребнадзора (не более восьми человек в аудитории), экзамен проходил в течение двух дней. 6 июля — сдавал 1281 участник, 7 июля — 1025.

«Результаты ЕГЭ по русскому языку обработаны полностью. Итоги экзамена демонстрируют достойный уровень знаний по русскому языку у севастопольских выпускников. Наивысший результат по предмету показали в этом году три участника. Высокие результаты, от 81 до 99 баллов, у 344 выпускников», — сообщил руководитель Регионального центра обработки информации Евгений Рагоньян.

Для сравнения, в ходе экзаменационной кампании 2019 года максимальные результаты на ЕГЭ по русскому языку получили шесть севастопольских выпускников.

В Региональном центре информатизации и оценки качества образования «Севастопольской газете» отказались сообщить количество выпускников, не набравших 36 баллов на ЕГЭ по русскому языку, необходимых для поступления в вуз, сославшись, что это конфиденциальная информация.

В 2020 году ЕГЭ проходит в особом формате: в экзаменах принимают участие только те ребята, которые нацелены поступать в вузы.