В Первую горбольницу поставили новое офтальмологическое оборудование

По словам заведующего отделением офтальмологии Первой городской больницы, главного внештатного офтальмолога Севастополя Михаила Егорова, прежде пациентов, нуждающихся в лечении с использованием такого оборудования, отправляли в другие регионы и в федеральные медицинские центры страны. Теперь часть пациентов будет лечиться, не выезжая из Севастополя.

Использование нового оборудования уже началось. Речь идет о бесшовной малоинвазивной хирургии, которая позволяет пациентам после оперативного вмешательства гораздо быстрее вернуться к обычному образу жизни. Правда, пока такое оборудование имеется только в Первой горбольнице.

— Этот комбинированный офтальмологический хирургический аппарат является многофункциональным. Он позволяет оперировать как на переднем отрезке глазного яблока, так и на заднем отрезке — на стекловидном теле и на сетчатке глаза. Аппарат оснащен встроеннным эндолазером, обеспечиващим возможность проводить во время операции коагуляцию сетчатки, если это необходимо. На данном оборудовании можно настраивать функции, параметры, устанавливать количество резов, — пояснил М.Егоров.

Для работы на данном оборудовании практикующие врачи уже прошли обучающие курсы, в отделении планируют увеличить количество выполняемых операций, а также их спектр.

В самых сложных случаях пациентов все же будут направлять на лечение в федеральные центры.

На вопрос «Севастопольской газеты» о явном недостатке в городе врачей-офтальмологов, М.Егоров пояснил, что кадровая проблема действительно существует, в поликлиническом звене не хватает примерно 30% специалистов. А если учитывать, что фактическое количество жителей в городе не совпадает с официальными цифрами...

Пациентам, которые не могут записаться к специалисту офтальмологу в своей поликлинике, М.Егоров посоветовал обращаться в любую поликлинику, где такой врач есть.

На сегодня врачи-офтальмологи ведут прием в поликлиниках №1, 2, 3, в поликлинике на улице Супруна. А в портовой поликлинике их даже два.