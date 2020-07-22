Врачи призывают беречь глаза от солнца

Офтальмологи предупреждают о вреде яркого солнца для глаз и призывают пользоваться солнцезащитными очками.

Об этом 22 июля еще раз напомнил заведующий отделением офтальмологии севастопольской Первой городской больницы, главный внештатный офтальмолог города Михаил Егоров.

— Солнцезащитные очки — это не только модный аксессуар, но, в первую очередь, защита глаз от вредной части спектра солнечного излучения, чем является ультрафиолет, — заявил М.Егоров.

Доктора настаивают на обязательном ношении очков, но рекомендуют приобретать их в специализированных магазинах.

По словам М.Егорова, необходимо отказаться от попыток сэкономить на покупке очков и не приобретать их на рынках и в сомнительных торговых точках. Дело в том, что некачественные стекла не способны защитить глаза от ультрафиолетового излучения и чаще всего даже усугубляют его вредное воздействие.

— За стеклами очков зрачок рефлекторно расширяется. Качественные стекла блокируют ультрафиолетовое излучение и глаз не страдает. Если стекла некачественные, то блокировки не происходит, и при расширении зрачка, в него попадает еще больше вредного излучения. Это может привести к развитию катаракты, вызвать дегенерацию центральной зоны сетчатки, и, как следствие, нарушение зрения.

По словам специалиста, в южных регионах частота заболеваний катарактой выше, чем в других регионах, как раз из-за большого количества ярких солнечных дней.