Севастопольские архитекторы против несогласованной вырубки деревьев на площади Восставших

Союз архитекторов Севастополя рассмотрел сложившуюся ситуацию и направил соответствующее письмо врио губернатора Севастополя, с описанием проблемы и видением путей ее решения.

Архитекторы напомнили об отработанной и хорошо зарекомендовавшей себя еще в советское время практике разработки проектов озеленения городских пространств ландшафтными архитекторами, включенными в состав органов власти.

По их сведениям, вопросы озеленения обсуждались на советах, а сами решения согласовывались Управлением архитектуры. Кроме того, такие вопросы рассматривались в тесном сотрудничестве со специалистами Никитского ботанического сада и Института биологии Южных морей.

— Сейчас у заказчика при составлении техзадания и у подрядчика при проведении проектных работ нет единого понимания проблематики и отсутствуют необходимые компетенции, из-за чего, в итоге мы постоянно видим случаи несогласованного и хаотичного уничтожения зеленых насаждений при ремонтах и реконструкциях городских пространств, — утверждают севастопольские архитекторы.

По их мнению, необходимо вернуться к обсуждению технических заданий, а проекты благоустройства городских общественных пространств было бы целесообразно включать в повестку и обсуждать на заседаниях городского Архитектурно-художественного совета. К сожалению, пока этого нет, и вопросы сноса деревьев решаются кулуарно и без учета мнения горожан.