Горизбирком зарегистрировал кандидатом на должность губернатора нынешнего врио

Это уже четвертый зарегистрированный кандидат из восьми претендентов, выдвинутых партиями.

Досрочные выборы губернатора Севастополя состоятся 13 сентября из-за того, что избранный в сентябре 2017 года на этот пост Дмитрий Овсянников в июле 2019 года попросил Президента России освободить его от этой должности. Временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя был назначен М.Развожаев.