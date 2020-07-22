Горизбирком зарегистрировал кандидатом на должность губернатора нынешнего врио
Городская избирательная комиссия Севастополя 22 июля зарегистрировала Михаила Развожаева кандидатом на выборах главы города.
Это уже четвертый зарегистрированный кандидат из восьми претендентов, выдвинутых партиями.
Досрочные выборы губернатора Севастополя состоятся 13 сентября из-за того, что избранный в сентябре 2017 года на этот пост Дмитрий Овсянников в июле 2019 года попросил Президента России освободить его от этой должности. Временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя был назначен М.Развожаев.