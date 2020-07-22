Флаг брига «Меркурий» будут поднимать в День ВМФ

В День ВМФ будет заложена новая традиция — над Константиновской батареей поднимут Георгиевский Андреевский флаг легендарного брига «Меркурий». Его размер 10 на 6 метров.

В Санкт-Петербурге уже несколько лет существует традиция начинать празднование Дня ВМФ с торжественного подъема на шпиле Адмиралтейства кормового Андреевского Георгиевского флага линейного корабля «Азов». По предложению Русского географического общества такая традиция появится и в Севастополе.

В день генеральной репетиции флаг освятят по православному обряду, а 26 июля — поднимут над Константиновской батареей под салют из реплик исторических орудий. У пушек будут стоять курсанты Черноморского ВВМУ им.Нахимова в исторической форме морской артиллерии времен первой обороны Севастополя, сообщили в пресс-службе музейно-выставочного комплекса РГО «Константиновская батарея».

Справка

На российском флоте высшую коллективную награду — кормовой Андреевский Георгиевский флаг — получили только два боевых корабля — линейный корабль «Азов» и бриг «Меркурий». «Азов» Балтийского флота отличился в Наваринском сражении 1827 года под началом Михаила Лазарева. Бриг «Меркурий» Черноморского флота под командованием Александра Казарского в мае 1829 года одержал блистательную победу в неравном бою с двумя турецкими линейными кораблями.