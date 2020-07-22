33 богатыря вновь выйдут из моря на День ВМФ

В День Военно-Морского Флота, 26 июля Черноморский флот покажет новые эпизоды военно-спортивного праздника и один возобновленный после семи лет отсутствия в программе.

Впервые зрителям будет показан эпизод, связанный с исторической высадкой и действиями диверсионно-разведывательной группы в ходе освобождения Севастополя в 1944 году. В эпизоде будут задействованы военнослужащие ЧФ, водолазные и гидрографические катера, артисты драматического театра им.Лавренева и самолет Як-52 ДОСААФа.

Другим новым эпизодом будет демонстрация действий разнородных сил флота по поражению отряда боевых кораблей условного противника. В составе участников — малый ракетный корабль и беспилотный летательный аппарат.

Также командованием флота было принято решение о возобновлении представления под названием «33 богатыря», которое входит во второй эпизод об истории создания и боевом пути Черноморского флота. В роли «богатырей» будут задействованы водолазные специалисты объединенного учебного центра ВМФ в легководолазном снаряжении, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.