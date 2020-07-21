Три претендента стали кандидатами в губернаторы

Зарегистрированы Иван Ермаков, выдвинутый политической партией «Патриоты России», Александр Романович — партией «Справедливая Россия» и Илья Журавлев — партией ЛДПР. По словам председателя горизбиркома Сергея Даниленко, к их документам, необходимым для регистрации, в том числе по муниципальному фильтру, претензий не было.

Всего же документы на регистрацию сдали семеро из восьми выдвинутых партиями претендентов. Не сдавший — это Иван Соловьев — первым выбыл из предвыборной гонки.

Досрочные выборы губернатора Севастополя пройдут в Единый день голосования 13 сентября.