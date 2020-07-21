Рейд перекроют на четыре дня

В связи с проведением репетиций парада Дня Военно-Морского флота и самого праздника будет перекрыта переправа через Севастопольскую бухту.

Катера и паромы не будут ходить в среду, 22 июля с 16.00 до 18.30; в четверг, 23 июля с 9.00 до 13.00; в пятницу, 24 июля с 9.00 до 13.00.

Суббота, 25 июля — резервный день, на который могут перенести репетицию морского парада, если погода не позволит провести ее ранее.

В воскресенье, 26 июля рейд перекроют с 8.00 до 13.00. В этот день катера на все направления будут отправляться из Артбухты, сообщили в диспетчерской севморпорта.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя организует работу компенсационных автобусов для поездок на Северную сторону и обратно — с пл.Нахимова и с пл.Захарова.