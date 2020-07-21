Размышления у планировочного проекта

Для начала С.Пушкарев напомнил очевидное: район Артбухты и территория мыса Хрустальный всегда привлекали внимание архитекторов, что обусловлено расположением в историческом центре города. С другой стороны, это всегда было зоной размещения режимных производственных предприятий, что затрудняло разработку перспективных проектов.

От Белоус до Гипрогора

Тем не менее в 2017 году в городском конкурсе победила работа молодого севастопольского архитектора Елены Белоус. Эта работа остается актуальной и теперь, по причине обоснованности расположения основных объектов. Однако в 2018 году по заказу департамента архитектуры московским Гипрогором был выполнен проект планировки территории от Карантинной до Артиллерийской бухты. Судьба этого проекта оказалась скандальной. Несмотря на его категорическое непринятие на общественных слушаниях, он был утвержден тогдашним губернатором Дмитрием Овсянниковым, что стало стартом для последующих стадий проектирования.

Это уже потом появились проектные предложения для театра, музеев, образовательных комплексов. Подготовка каждого из них фактически обернулась пустой тратой сил, времени и денег, поскольку вопросы общей планировки так и не были решены, а сам проект требовал корректировки как в части объемов строительства, так и возможных мест размещения основных объектов. Пример тому — предложение по театру оперы и балета, составленное или, возможно, только приписанное известному австрийскому архитектору, которое стало демонстрацией полного непонимания города и перспектив его развития.

После того, как австрийская версия была отвергнута, тема планировочного решения появилась вновь. Именно поэтому севастопольские архитекторы посчитали своим долгом при разработке новой версии проекта обратить внимание на недостатки проекта Гипрогора. В их числе:

1. Некритическое отношение к программе культурного кластера, которая была сформирована в недрах федеральных управленческих структур. В ней содержатся просто скандальные позиции, когда для Музея защитников Севастополя планируется общая площадь 3 тысячи кв.м, а для так называемого служебного жилья — 29 тысяч кв.м.

2. Преобладание режимных (огороженных) объектов (школа музыкального и театрального искусства, хореографическая академия) при недостаточном развитии общественных пространств.

3. Гипертрофированные объемы основных культурных комплексов (театр — 25 тысяч кв.м,), что никак не соотносится с масштабом исторической части города.

4. Игнорирование требований города по размещению художественной школы в комплексе с музеем изобразительного искусства.

5. Отсутствие главных планировочных связей между основными объектами и зонами территории.

6. Не выявлены новые парковые территории и набережные, что должно являться основным в проекте.

7. Нерешенность в целом транспортной схемы с комплексным размещением парковочных мест и учетом вывода перехватывающей стоянки, работающей на весь центр города.

При этом, по мнению С.Пушкарева, при общем понимании необходимости выправления ситуации новым главой города, отсутствует внятная позиция по отношению к незаконному строительству на месте 54-го завода.

— Совершенно очевидно, что возведение 12-этажного жилого дома с профессиональной точки зрения полностью несостоятельно и представляет собой акт «градостроительного бандитизма», — говорит архитектор.

Что нужно изменить

Корректировку проекта планировки, по мнению Союза архитекторов Севастополя, следует вести и по составу объектов культурного кластера, и по их размещению.

Главенствующим звеном во всей программе культурного комплекса должна стать тема памяти о событиях Великой Отечественной войны на территории Севастополя. Поэтому территория, примыкающая к памятнику Матросу и Солдату, должна включать новый специализированный парк, а также Музей обороны и освобождения Севастополя. Его общая территория должна быть значительно больше той, которая указана в «московской программе».

Наилучшим местом для здания музея была бы площадка на месте сноса незаконно возведенного жилого дома и руин ранее начатого строительства музея 70-80 годов прошлого столетия. В целом прослеживается формирование обширной функциональной зоны от обелиска «Штык и Парус» до здания нового музея, с разбивкой тематического парка и свободной ландшафтной зоной вдоль берега моря.

Для всех и для каждого

Художественный музей разумно разместить на участке, где ранее находился 54-й завод. Именно здесь идет незаконное строительство без общей планировочной проработки. При этом игнорируется историческая составляющая территории, утеряны ранее созданные террасы с зелеными насаждениями, не используются потенциальные возможности по связи нового музейного комплекса с существующими улицами города. Проектные предложения по зданию музея, выполненные более года назад, требуют коренного изменения по ряду позиций. Одна из них — включение в состав комплекса здания художественной школы.

Хореографическая академия, школа музыкального и театрального искусства (25 тыс.кв.м и 17 тысяч кв.м) явно гипертрофированы для условий Севастополя и подлежат корректировке. Оптимальным вариантом может служить единый образовательный комплекс на месте верхней площадки 54-го завода.

Самый значимый объект всего культурного кластера — театр оперы и балета может быть размещен на территории снесенного 24-го завода, где есть значительно больше возможностей, по сравнению с площадкой, примыкающей к памятнику Матросу и Солдату. Между театром и яхт-клубом «Моби-Дик» существует возможность разбивки регулярного парка, который может быть объединен с общественной набережной вдоль моря.

В действующей программе отсутствуют пункты по формированию открытых общественных пространств, связанных с физкультурой и спортом. А ведь для этого есть возможности в зоне, примыкающей по дороге к молу.

Особенностью спортивных зон является их регулярная заполняемость, в отличие от таких объектов, как театр, где представления проходят периодически. Таким образом, даже самые удаленные уголки большого культурного комплекса будут активно и круглогодично функционировать, что благоприятно для системы в целом, считает С.Пушкарев.

При решении планировочной схемы необходимо большое внимание обратить на территории, примыкающие к культурному комплексу с юга. Следует рассмотреть возможность создания там центра первичного обслуживания (магазины, стоянки для личного и общественного транспорта).

В любом случае тема формирования самого знакового для Севастополя градостроительного комплекса должна выйти на первый план с организацией встреч и обсуждений с преобладанием представителей профессионального сообщества — архитекторов, работников, связанных с охраной памятников, природы, инженеров различных специальностей.