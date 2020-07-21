Объявленного в федеральный розыск гражданина задержали на границе

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым выявлен разыскиваемый органами внутренних дел житель Севастополя, пытавшийся выехать на Украину.

На пограничном контроле в автомобильном пункте пропуска «Армянск» среди общего пассажиропотока обнаружен 48-летний гражданин РФ, житель Севастополя, объявленный в федеральный розыск за «незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица», сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

В настоящее время гражданин передан инициаторам розыска.