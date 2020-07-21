На концерт в Орлином нужно брать пригласительные в Севастополе

Чтобы попасть на концерт Василия Ланового в доме культуры села Орлиное, нужно запастись пригласительным билетом в главном управлении культуры Севастополя.

Концерт, посвященный 50-летию выхода фильма «Офицеры», который снимался и в Севастополе, состоится 27 июля в 18.00 в «Орлиновском центре культуры и досуга». Вход по пригласительным билетам, говорится в объявлении на сайте правительства города. Их будут выдавать до 24 июля в главном управлении культуры на ул.Терещенко, 12, с 9.00 до 18.00 (13.00-14.00 обед) в кабинете №4. Телефон для справок 54-69-27.

Жителям села Орлиного пригласительные раздадут на месте — в центре культуры и досуга. Отправляться за ними за 40 км в Севастополь не придется, уточнили в управлении культуры.

На следующий день народный артист СССР В.Лановой выступит перед священнослужителями, прихожанами и гостями празднества в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе с патриотическими и духовными произведениями.