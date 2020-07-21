На Фиоленте сваливают отходы грунта и асфальта

Сотрудники Севприроднадзора зафиксировали несанкционированное размещение отходов грунта на территории ТСН «СТ «Старт» и отходов асфальта — у СТСН «Водолаз».

По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях и проводятся административные расследования. Проведен отбор проб почвы с целью определения содержания загрязняющих веществ.

Сброс отходов на почву является нарушением статьи 51 Федерального закона «Об охране окружающей среды», напомнили в Севприроднадзоре.