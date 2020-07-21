Лучший среди лучших: робот-пылесос RoboRock S50

Робот-пылесос — пожалуй, самое полезное изобретение XXI века, придуманное для домашнего хозяйства. Прибор с искусственным интеллектом самостоятельно наводит порядок в доме, собирает мусор с напольных покрытий и натирает их до блеска. От владельца требуется лишь запустить «умный» диск, предварительно выбрав желаемую программу работы.

Среди топовых моделей особое место занимает Роборок S50 дочернего бренда Xiaomi. Функциональный, тихий и мобильный пылесос с невысокой ценой — мечта каждой домохозяйки.

Особенности RoboRock S50

Компактный робот одинаково эффективно справляется с сухой и влажной уборкой. Внутри установлены чувствительные датчики, а на «башне» — лазерный дальномер, которые распознают препятствия, и выстраивают маршрут с учетом их объезда. SLAM-алгоритм создает карту помещения в реальном времени, предупреждая повторение маршрута, что гарантирует быстрое наведение порядка без пропуска углов и других труднодоступных мест.

Внутри Роборока установлены интеллектуальные алгоритмы, которые делают уборку максимально качественной и эффективной. Датчики распознают тип напольного покрытия и автоматически регулируют режим работы (например, на высоких коврах с ворсом мощность всасывания увеличивается почти в два раза). Во время влажной уборки робот подает ровно столько воды на тряпку из микрофибры, сколько необходимо, чтобы протереть полы, но не испортить покрытие (например, деревянный паркет боится лишней влаги).

Внутри RoboRock S50 установлен мощный двигатель на 2000 Па, который вкупе с комплектом турбощеток эффективно собирает даже мельчайшие частицы пыли, крошки, шерсть животных и прочий мусор. Боковые щетки сметают грязь даже с труднодоступных мест — например, в дверных проемах и под плинтусами. Продуманная конструкция валиков предотвращает наматывание волос и другого мусора, что предупреждает поломку аппарата.

Высокая автономность — еще один плюс робота-пылесоса от Xiaomi. Емкий аккумулятор на 5200 мАч выдерживает до 2,5 часов беспрерывной работы, чего достаточно для полноценной уборки помещения площадью в 250 квадратных метров. Когда уровень заряда приближается к нулю, прибор автоматически возвращается на док-станцию для подзарядки, после чего продолжает уборку с места остановки.

Чтобы управлять RoboRock S50, не нужно прикладывать абсолютно никаких усилий. Пылесос сопрягается со специальным мобильным приложением, доступным к установке на iOS и Android. Пользователь может выбирать желаемое время уборки, ограничивать площадь действия робота (например, чтобы он не заезжал в гостевую комнату во время ужина), настраивать уровень мощности и многое другое. При этом не нужно даже вставать с кровати!

Подведем итоги

RoboRock S50 Sweep One — мощный и автономный робот-пылесос с широким набором функциональных возможностей. С его помощью можно забыть о повседневной рутине и потратить с пользой время, которое обычно отводится на уборку.